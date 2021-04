Returnal, il trailer di lancio "The Tide" ci prepara all'uscita su PS5

Returnal torna a mostrarsi con un trailer di lancio intitolato "The Tide", che ci prepara al meglio all'arrivo del nuovo gioco esclusivo per PS5, che si presenta come qualcosa di veramente particolare ma anche decisamente interessante.

Sul PlayStation Blog ufficiale, il creative director di Housemarque, Harry Krueger, ha inoltre scritto un interessante post su come sopravvivere al meglio contro le terribili minacce che aspettano la protagonista Selene sul pianeta Atropos.

Uno dei temi centrali di Returnal è il richiamo del vuoto. Dopo aver ricevuto un misterioso messaggio dal pianeta Atropo, la nostra protagonista Selene, disobbedendo agli ordini, decide di indagare, spinta da un impulso morboso. Il risultato? La sua astronave, Helios, si schianta su un ostile pianeta alieno e Selene rimane intrappolata in un incubo ciclico di morte e rinascita. La sua unica speranza è rompere il cerchio, prima che sia il cerchio a rompere lei.

I consigli riguardano l'esplorazione attenta degli scenari, anche alla ricerca dei Reperti che sono in grado di dare dei vantaggi alla protagonista per la durate di un ciclo di gioco, i Consumabili, che scompaiono dopo l'attivazione e i Dispositivi misteriosi che possono fornire ulteriori bonus.

Consigliamo comunque di leggere l'interessante approfondimento da parte di Krueger per maggiori dettagli sul funzionamento di questo particolare shooter roguelike per PS5, in arrivo il 30 aprile in esclusiva sulla console Sony. Nel frattempo, il preload è già disponibile da qualche giorno e per saperne di più vi rimandiamo al provato di Returnal da parte di Francesco Serino.