Total War: Rome Remastered, la recensione: torna un classico della strategia

Ci sono dei piccoli cambiamenti, innegabile e i diversi trailer a supporto lo hanno dimostrato, ma vedeteli come una nuova mano di vernice su una base di per sé funzionante - pur con le sue ben note pecche. Nessuna rivoluzione, dunque, solo una migliore presentazione a livello estetico o per renderne la fruizione migliore sui computer moderni. Non è quindi un capitolo da affiancare ai titoli più recenti in termini di presentazione, bensì una dichiarata operazione nostalgia che permette al gioco di tornare in voga dopo diciassette anni e magari farsi scoprire da chi a suo tempo non l'ha provato: è, senza alcun dubbio, il modo migliore per godersi un vecchio classico.

Diciassette anni. Tanti ne sono passati dalla pubblicazione di Total War: Rome , ricordato dagli appassionati con moltissimo affetto non solo per il ruolo avuto nel consacrare la serie dopo Medieval ma anche perché il secondo capitolo non ha suscitato lo stesso entusiasmo. Proprio per questo, Creative Assembly ha deciso di ritornare sui suoi passi e anziché proporre un nuovo capitolo che ci mettesse al comando delle legioni romane ha optato per riproporre il più apprezzato, con qualche ritocco qui e lì per modernizzarlo, appoggiandosi agli inglesi di Feral Interactive. Questo per dirvi che se leggete la recensione di Total War: Rome Remastered e volete approcciarlo, dovrete farlo con la consapevolezza di trovarvi davanti per sommi capi allo stesso gioco del 2004.

Tra vecchio e nuovo



Per chi non lo conoscesse, Total War: Rome, e più in generale la serie, si fonda su due pilastri principali: da un lato abbiamo l'aspetto gestionale, utile a sviluppare il nostro impero attraverso la diplomazia, la gestione delle risorse, la costruzione di infrastrutture e, insomma, tutti quegli aspetti burocratici e politici senza i quali non andremmo molto lontano. Bene saper maneggiare un pilum o formare una perfetta testuggine, tuttavia la guerra più importante è quella che si muove tra intrighi e accordi. Dall'altro lato, come avrete capito, c'è tutta la componente strategica delle battaglie in tempo reale, dov'è possibile comandare un esercito fino a duemila unità per aver ragione della (non troppo brillante) intelligenza artificiale, oppure lasciare sia proprio il PC a gestire i combattimenti al posto nostro. Va detto, però, che i risultati migliori li avrete facendo da voi.

Come scritto all'inizio, non c'è nessuna grande differenza nella struttura di gioco rispetto al 2004 e purtroppo alcuni aspetti come la già menzionata IA o il pathfinding - il percorso scelto dall'unità per raggiungere l'area indicata - sono discutibili adesso come allora. I pochi cambiamenti sono stati messi in atto per una questione di bilanciamento complessivo delle unità e delle civiltà, nonché dell'esperienza in generale. A occhio potrete subito notare l'incremento del numero di soldati all'interno delle classi, con diretto aumento dell'esercito in sé: fanti, cavalieri, arcieri, tutte le fila sono state ingrossate e pur potendo muovere fino a venti unità proprio come diciassette anni fa, la dimensione della nostra armata è raddoppiata. Se poi volete gestire nel dettaglio l'unità, potete dare uno sguardo alle opzioni e decidere quanti guerrieri facciano al caso vostro.

Nonostante le velate critiche all'intelligenza artificiale, non si può negare il lavoro svolto dagli sviluppatori in tal senso al fine di renderla più competitiva e meno stupida quando si tratta di autoisolarsi o farsi prendere ai fianchi con una facilità disarmante com'era a suo tempo. Quindi sì, i nemici sono più reattivi e aggressivi. I giocatori più esperti, tuttavia, riusciranno a ribaltare persino la situazione più tragica a proprio favore e in generale resta comunque possibile avere la meglio sull'intelligenza artificiale anche per i meno navigati - a patto non sia proprio il vostro primissimo approccio con uno strategico. Sul pathfinding c'è poco da dire, era tragico allora e adesso non è molto meglio, considerato che spesso vi toccherà intervenire e riportare le vostre truppe sulla giusta via prima che, in un chiaro intento suicida, vadano incontro al disastro pur dovendo procedere in linea retta: direzione che renderanno inspiegabilmente articolata con manovre assurde da veri e propri casi studio.



Total War: Rome Remastered aumenta il numero di soldati a disposizione



Prima vera novità per Total War: Rome Remastered è invece il meteo, che può influenzare le battaglie. Basti alla perdita di efficacia delle frecce infuocate in caso di pioggia, una piccola ma sensibile aggiunta assente dal gioco originale. Approfittando del fatto che questo pacchetto comprende le espansioni Alexander e Barbarian Invasion, da quest'ultimo in particolare vengono riprese le battaglie notturne, rese possibili anche quando si utilizza una qualsiasi delle fazioni appartenenti alla campagna imperiale. Niente da fare per quanto riguarda invece gli scontri navali, da risolvere in automatico esattamente come nel 2004.

Come scrivevamo all'inizio, anche controlli e interfaccia sono stati rivisitati per allineare l'esperienza agli standard moderni: la telecamera ora permette la rotazione della mappa, assieme a un maggior livello di zoom, mentre l'interfaccia utente è stata ripensata da zero per rendere tutto accessibile e a portata di click - o tastiera, se preferite le scorciatoie. Nel complesso siamo soddisfatti del lavoro svolto e della funzionalità che ne consegue, migliorata senza per questo stravolgerla, ciononostante i giocatori esperti potrebbero avere bisogno di un attimo per abituarsi.

Diversa è invece la situazione per quanto riguarda l'interfaccia della controparte strategica, sulla quale siamo parimenti soddisfatti e critici: sempre nell'ottica di avere tutto più accessibile e sotto controllo in qualunque momento, ci sono alcune aggiunte molto interessanti come i promemoria per le notifiche non ancora lette o gli agenti fermi da troppo tempo; in questo modo non si rischia di mandare avanti il turno dimenticandosi pezzi importanti nel corso della gestione. Altri elementi, al contrario, ci sono sembrati meno intuitivi che in passato, o forse è ancora una volta questione di abituarsi (in particolare sulla gestione degli insediamenti). Lato estetico, anche se un po' meno ispirata rispetto alla versione originale, abbiamo comunque apprezzato.



Total War: Rome Remaster, interfaccia gestionale



Al di là di questo, la gestione dell'impero procede esattamente come in passato. Le alleanze vanno e vengono, ma se restano è meglio, la decisione su quali infrastrutture prioritizzare è alla base di una città fiorente, gli eserciti numerosi e capaci sono essenziali per conquiste rapide e meno dolorose possibili - per noi, non certo per i nemici. Tutto piacevolmente familiare e, anzi, gode addirittura di una discreta miglioria proprio sotto il profilo della diplomazia (dunque delle alleanze di cui sopra): se siete appassionati di Total War: Rome, oppure di altri essendo un problema piuttosto comune nella serie, ricorderete senza dubbio il bipolarismo delle altre civiltà, che si comportavano in maniera talmente imprevedibile da rendere inutilmente complicato capire come comportarsi nei loro confronti.

Per fortuna la remaster interviene in tal senso e bilancia l'atteggiamento della IA soprattutto quando si tratta di interrompere un'alleanza: non verremo più attaccati senza ragione da un turno all'altro ma saranno poste le premesse affinché si possa capire di essere arrivati a un punto critico. Molto banalmente, gli accordi stessi verranno rotti dagli alleati prima di passare all'offensiva, che comunque non avverrà prima di qualche turno. Forse uno dei cambiamenti di cui si sentiva maggiormente il bisogno. In ottica nuove aggiunte troviamo invece il mercante, un agente che va ad affiancarsi agli originali e serve per commerciare risorse preziose, incrementando gli introiti della nostra fazione. Ancora una volta, è qualcosa a cui i veterani devono abituarsi, perché giocare per diciassette anni seguendo un preciso schema non rende immediato introdurvi una nuova pedina, ma nel complesso è una figura capace di dare le giuste soddisfazioni.