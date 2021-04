Demon Slayer, il cosplay di Shinobu Kocho da Monpink_mon è da sogno

Demon Slayer sta acquisendo i tratti del fenomeno di massa, soprattutto ora che in Giappone il nuovo film ha battuto tutti i record di incassi relativi ai lungometraggi d'animazione, cosa che ha ovvi riflessi nell'ambito del fandom e dei cosplayer, come dimostrano le numerose interpretazioni recenti tra le quali proponiamo questo splendido cosplay di Shinobu Kocho da Monpink_mon.

La modella taiwanese è molto seguita sui social, in particolare su Instagram dove ha raccolto già numerosi follower. È una ragazza particolarmente attraente, in grado di interpretare diversi ruoli grazie a un gran lavoro di trucco e costruzione degli abiti, ma anche per le sue fattezze davvero notevoli, sebbene in questo caso il look punti soprattutto a una riproduzione fedele del personaggio.

Shinobu Kocho è uno dei maggiori comprimari in Demon Slayer, parte integrante dei Demon Slayer Corps nonché l'Hashira con il potere degli insetti, o meglio con tecniche speciali ispirate a questi e in particolare alle farfalle, caratteristica ricorrente anche nel suo stesso aspetto a partire dal vistoso fermaglio che le adorna i capelli.

La complessa divisa da Demon Slayer di Shinobu è stata riprodotta alla perfezione da Monpink per queste foto, compreso il mantello, il fermaglio e la katana, rendendo il tutto uno dei cosplay più fedeli visti sul personaggio in questione, oltre ad apparire decisamente affascinante anche grazie agli effetti applicati alle foto.