NieR: Replicant, il cosplay di Kainé di disharmonica farebbbe impazzire Yoko Taro

NieR: Replicant è sicuramente il gioco del momento, quindi vi farà felici vedere questo accuratissimo cosplay di Kainé, uno dei personaggi principali, realizzato dalla cosplayer disharmonica con grande maestria, tanto che siamo certi sarebbe approvato dal maestro Yoko Taro.

Disharmonica ha realizzato un lavoro pregevole, riproducendo il conturbante personaggio nei minimi dettagli. Se siete tra quelli che si scandalizzano quando vedono troppa pelle esposta, sappiate che anche l'originale va in giro vestita così per volontà del director Taro, che non ha mai nascosto il suo debole per certi "costumi" femminili. Del resto dobbiamo a lui anche 2B, altro personaggio amatissimo dalle cosplayer di tutto il mondo, di cui vi abbiamo proposto più volte le reinterpretazioni che girano per la rete.

Se invece volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Nier Replicant ver.1.22474487139, in cui parliamo del lavoro di ammodernamento di questo titolo di culto, reso possibile dal successo del fortunato NieR: Automata.