Super Mario Party: aggiornamento 1.1.0 aggiunge il multiplayer online

Nintendo ha aggiornato Super Mario Party alla versione 1.1.0, aggiungendo nientemeno che il multiplayer online al gioco. Ora sono ben settanta i minigiochi giocabili online, oltre alle modalità Mario Party e Partner Party.

Come potete immaginare, si tratta di un aggiornamento a sorpresa, per un gioco con ormai due anni e mezzo sul groppone a cui nessuno pensava più. Se vogliamo è anche l'ulteriore segno di come Nintendo abbia iniziato a concepire i suoi giochi e abbia preso ad aggiornarli regolarmente per continuare a venderli lungo tutta la generazione. Del resto Super Mario Party non è uno di quei titoli che invecchiano, essendo pensato come forma di intrattenimento leggero per la famiglia e i gruppi di amici.

Per scaricare l'aggiornamento dovete necessariamente collegare Nintendo Switch a internet. Quindi vi basterà lanciare Super Mario Party e il processo partirà in automatico.

Da notare che l'aggiornamento è completamente gratuito, ma che per giocare online bisogna essere abbonati a Nintendo Switch Online. Ricordiamo i prezzi del servizio: 3,99€ / 1 mese; 7,99€ / 3 mesi; 19,99€ / 12 mesi. L'iscrizione familiare annuale, che comprende un massimo di otto account, costa invece 34,99€.