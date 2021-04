Castlevania: Resurrection: rilasciata online una build giocabile per Dreamcast

Rilasciata online una build giocabile di Castlevania: Resurrection, il capitolo della serie di Konami in sviluppo per Dreamcast, l'ultima console di SEGA, abbandonato in un'avanzata fase di sviluppo.

Su Castlevania: Resurrection si è speculato per anni. Le voci sul suo sviluppo non sono state mai confermate, tanto che secondo alcuni poteva trattarsi semplicemente di una leggenda urbana. Konami di suo non ha mai confermato o smentito l'esistenza del progetto, rendendolo ancora più misterioso. Immaginate quindi la gioia dei fan quando è stata rilasciata una build giocabile online nel corso di questo mese.

La build era contenuta in un disco del Dreamcast ed è stata acquistata da Comby Laurent, specializzato nel conservare tutto il materiale legato alla sfortunata console di Sega. Laurent ha quindi fatto il dump dei file, per garantire che siano preservati negli anni a venire. Per dimostrare l'esistenza del gioco ha anche realizzato un filmato, che mostra alcune delle mappe da cui doveva essere composto e che erano già state sviluppate:

Come il nome lascia intuire (E3 Pre-Demo), questa build di Castlevania: Resurrection era stata pensata per la stampa. Per scaricarla e avere altre informazioni, potete andare direttamente sul sito di Laurent.