Scarlet Nexus: un trailer mostra le ambientazioni del gioco

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer del suo gioco d'azione Scarlet Nexus, per mostrare alcune delle ambientazioni del gioco. Si tratta di un video molto semplice in cui possiamo vedere i protagonisti camminare nei vari ambienti che si troveranno a visitare. Si tratta in particolare di aree urbane, alcune popolate, altre decisamente remote e inospitali. Comunque sia la varietà sembra essere ottima.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra anteprima di Scarlet Nexus, in cui Aligi Comandini ha scritto:

Anche se il colpo d'occhio non è dei migliori, Scarlet Nexus ci è parso un titolo davvero promettente, con un sistema di combattimento ricco di possibilità, e un mondo di gioco ben tratteggiato. Se ben gestito, potrebbe risultare una gradevolissima sorpresa per gli amanti dell'azione, e non vediamo l'ora di giocarlo più a fondo.

Per il resto vi ricordiamo che Scarlet Nexus è in sviluppo per PC, Xbox Series X e S, Xbox One, PS4 e PS5.