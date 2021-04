Swords of Legends Online, nuovo trailer sul particolare lore del MMORPG cinese

Swords of Legends Online torna a mostrarsi con un nuovo trailer di presentazione da parte del publisher Gameforge, che mostra qualcosa di più sul particolare lore del MMORPG cinese da parte degli sviluppatori Wangyuan Shengtang & Aurogon.

Come abbiamo riferito in occasione dell'annuncio sull'arrivo in occidente di Swords of Legends Online, il gioco in questione è un RPG online che in Cina ha avuto un successo enorme e si appresta a conquistare anche nord America ed Europa con la localizzazione occidentale.

Il gioco è basato su un misto di antiche leggende cinesi che fanno parte della tradizione, della mitologia e del folklore del paese asiatico. Il materiale di partenza è talmente abbondante da garantire la costruzione di un mondo di gioco estremamente ampio, tanto da traboccare poi in varie altre produzioni multimediali che utilizzano lo stesso nome del gioco per raccontare varie versioni delle antiche storie attraverso serie TV, film e altro.

Il lore di Swords of Legends Online ha radici che affondano nel mito, e raccontano di come dal caos primordiale sia emerso Pingu, il creatore del cielo e della terra, il quale si è poi trasformato nelle due sostanze che hanno plasmato il mondo, il qi puro e il qi oscuro, con il primo legato agli dei benevoli e il secondo invece che ha dato origine alle divinità oscure e malvagie.

Il contrasto costante tra questi due elementi ha influssi anche sugli eventi umani, essendo questi creature alla continua ricerca del potere: questa spinta ha portato alla creazione della Ancestral Sword, una spada forgiata attraverso sacrifici umani e in grado di sfidare gli stessi dei.

Da questa, il Clan Longyuan ha continuato a creare armi simili forgiando le sette Ancient Sword, tutte e costo di innumerevoli sacrifici e dotate di enormi poteri, portando a sanguinose guerre. Da allora, la memoria di questi eventi si è quasi persa, ma una nuova generazione di eroi sta emergendo e con questa anche i ricordi degli antichi dei e delle spade del potere.

Swords of Legends Online è atteso questa estate su PC attraverso Steam, Epic Games Store e il client di Gameforge, in attesa di una data di uscita precisa.