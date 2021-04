Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin: il terzo trailer svela nuovi dettagli

In occasione dell'evento di aprile 2021 dedicato alle novità della serie Monster Hunter, Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, svelando qualche nuovo dettaglio sul gioco.

Il nuovo trailer di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin mostra un'inedita collaborazione tra Rider e Hunter, nonché il potere di Razewing Ratha in una serie di spettacolari sequenze di gameplay.

Alla fine del video possiamo vedere anche quali saranno i contenuti dell'Edizione Deluxe, che offrirà il gioco base, più l'Uniforme di Ena: Cappotto di Kuan; più due stili armatura unici per il giocatore: l'armatura Ratha Tagliente Alfa e l'l'armatura Ratha Tagliente Beta. Inoltre chi l'acquisterà riceverà due set di adesivi dei personaggi, l'acconciatura Nergi ribelle e due Divise di Navirou: il costume Pukei-Pukei e il costume Nergigante.

Infine, prenotando si riceverà un'ulteriore Uniforme di Ena: veste fanciulla Kamura. Leggiamo altri dettagli, in particolare sul sistema di combattimento, tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Nell'ultimo trailer di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, i fan hanno potuto ammirare immagini di alta qualità degli incredibili amici Monstie, fazioni concorrenti e la storia epica del gioco. Dopo aver assunto il ruolo di un giovane Monster Rider che può utilizzare una Pietra del Legame per formare forti relazioni con i mostri, i giocatori incontreranno Lilia e Reverto, che torneranno da Monster Hunter Stories. I due sono in missione per catturare il tuo amico Ratha Tagliente prima che possa risvegliare il suo potere distruttivo predetto nella profezia delle Ali della Rovina. Alle loro calcagna c'è un gruppo di cacciatori e cavalieri che cercano di catturare Ratha Tagliente per i loro nefandi scopi. Verranno rivelati presto maggiori dettagli su come questi personaggi interagiscono con il cast precedentemente annunciato e il viaggio del giocatore per salvare il suo amico o il mondo.

Dopo il nuovo trailer dedicato a Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, il Monster Hunter Digital Event ha fornito i primi dettagli sugli elementi strategici alla base del combattimento a turni nel gioco. Mentre i tre tipi di attacco Potere, Velocità e Tecnico ritornano da Monster Hunter Stories, gli aspiranti Monster Riders devono anche saper padroneggiare l'uso del corretto tipo di arma, di elemento e di abilità per superare minacce sempre più imponenti. Imparando lo stile di combattimento dei singoli mostri, i giocatori possono contrastare gli attacchi in arrivo selezionando il tipo di attacco corretto. Inoltre, possono fermare i mostri nemici prendendo di mira e colpendo parti del corpo specifiche, nonché collaborare con i loro Monsties per eseguire potenti attacchi doppi. I cavalieri possono anche unire le forze con i loro Monsties e altri Compagni di Battaglia per scatenare devastanti Attacchi del Legame che possono cambiare il flusso della battaglia.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sarà disponibile su PC e Nintendo Switch a partire dal 9 luglio 2021. Il nuovo trailer si trova in testa alla notizia.