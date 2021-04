Monster Hunter Rise: Versione 2.0 gratis domani, trailer e dettagli di update e DLC

In particolare, questi sono i nuovi mostri previsti nella Version 2.0 di Monster Hunter Rise:

Monster Hunter Rise: Version 2.0 sarà disponibile come aggiornamento gratuito mercoledì 28 aprile 2021 , ovvero domani, e porterà con sé diverse novità interessanti, come vari nuovi mostri da cacciare e alcune creature Apex, oltre a ulteriori quest legate a questi ultimi.

Monster Hunter Rise è stato tra i protagonisti assoluti della presentazione di oggi da parte di Capcom, durante la quale è stato mostrato un trailer sulla Versione 2.0 del gioco, ovvero un grosso aggiornamento gratuito in arrivo questa settimana, e i programmi sui DLC futuri.

Oltre a questi vengono introdotte nuove quest per la caccia contro mostri Apex, che possono comparire in varie zone e seminare distruzione come Magnamalo che può comparire durante le Rampage Quest.



Monster Hunter Rise, un riepilogo sulla Version 2.0



Previste anche nuove armi ed equipaggiamenti, oltre a un innalzamento del cap dell'Hunter Rank, che potrà ora salire sopra il livello 7 posto finora come limite massimo. Con l'update 2.0, potremo avanzare di livello in base a quanto siamo andati avanti nel corso delle Quest dell'Hub e, con l'aumentare del livello del giocatore, ulteriori mostri inizieranno ad apparire nel mondo di gioco.

A livelli più alti si potrà anche ottenere l'accesso a nuove Rampage Quest, Arena Quest e missioni single player particolarmente impegnative, in modo da offrire sempre una sfida bilanciata in base alla progressione dell'esperienza del giocatore.

Una volta che si sblocca il cap del livello, sarà possibile forgiare nuove armature a più livelli, che potranno modificare l'aspetto del personaggio senza sacrificare abilità e statistiche dell'armatura utilizzata attraverso un nuovo sistema che consente di cambiare le caratteristiche estetiche dei set.

Previsti anche molte Quest evento da scaricare con la Version 2.0, le quali potranno essere svolte anche offline tutte le volte che vogliamo, dunque non saranno legate a particolari intervalli di tempo o alla necessità di essere collegati online. Tra le ricompense possono esserci gesti e adesivi da utilizzare per personalizzare l'esperienza di gioco.

Notevole anche il programma di DLC in arrivo, a partire proprio da domani, 28 aprile, insieme all'aggiornamento Version 2.0: quest'ultimo sarà gratuito ma sarà accompagnato da una serie di DLC a pagamento, che proseguiranno poi anche nel prossimo futuro, potete vedere l'elenco dei contenuti previsti al momento nell'immagine riportata qui sotto:



Monster Hunter Rise, l'elenco dei DLC in arrivo



I giocatori possono acquistare diversi elementi che servono a modificare l'aspetto e le caratteristiche del personaggio, dal punto di vista prettamente estetico. Si tratta di voucher che consentono di cambiare la voce, i movimenti, le pose, i capelli, il volto e tanti altri elementi. Il primo di questi voucher sarà gratuito, gli altri saranno poi a pagamento. Presenti anche sticker, musiche aggiuntive e vari altri elementi aggiuntivi.

Il prossimo aggiornamento maggiore sarà la Version 3.0 che è già prevista per la fine di maggio ma su cui non ci sono ancora informazioni ufficiali.