GOG in forte crescita nel 2020, ricavi più che raddoppiati

CD Projekt ha pubblicato un'infografica relativa al 2020 di GOG, il suo negozio digitale, che mostra degli ottimi risultati, con i ricavi che sono più che raddoppiati rispetto all'anno precedente. Insomma, il negozio della compagnia dei Witcher e di Cyberpunk 2077 può tirare un sospiro di sollievo, dopo la crisi rischiata negli anni passati.

Per dire, gli utenti attivi mensilmente sui servizi di GOG sono cresciuti del 208% nel corso dell'anno, mentre c'è stata un'impennata di ben +392% di nuove registrazioni. A beneficiare del maggiore flusso di persone anche GOG Galaxy, che ha visto crescere i suoi utenti mensili dell'805%.

Parlando di ricavi, il 2020 ha fatto segnare un +114% rispetto al 2019, probabilmente anche grazie al lancio dell'attesissimo e già citato Cyberpunk 2077. In termini di fette di mercato, il 49% degli utenti GOG viene dall'Europa e il 34% dal Nord America. I giocatori asiatici contano per il 6% del totale, mentre quelli australiani / neo zelandesi per il 4%. Il restante 7% è diviso tra i restanti territori del pianeta.

Parlando di uscite, nel 2020 sono stati lanciati 483 giochi su GOG, contro i 378 del 2019 e i 296 del 2018. In totale attualmente ci sono più di 4700 prodotti disponibili nel negozio. Interessante il fatto che il 73% degli utenti abbia tra i 18 e i 34 anni e abbia come genere preferito i giochi di ruolo (36%). Sostanzialmente GOG pare essere un negozio molto amato da un'utenza PC più tradizionalista.

Per altre informazioni e altri numeri, eccovi l'infografica completa: