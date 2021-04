Marvel: un picchiaduro sui supereroi dal team di Injustice, NetherRealm Studios?

NetherRealm Studios, ovvero il team di sviluppo di Warner Bros. responsabile della serie Injustice, potrebbe essere al lavoro su un picchiaduro su licenza Marvel, basato sui supereroi della celebre casa editrice in un roster di stelle tratte dalle varie serie in questione.

Si tratta solo di una voce di corridoio, ma si tratterebbe di un'informazione decisamente suggestiva per diversi motivi: prima di tutto, un picchiaduro Marvel è sempre ben accetto, considerando anche che, al di là del cross-over con Capcom, non se ne sono praticamente visti altri da vari anni a questa parte.



Un picchiaduro su licenza Marvel in sviluppo presso NetherRealm?



L'altro motivo è il fatto che NetherRealm Studios ha sempre trattato la licenza DC Comics, come abbiamo visto appunto con la serie Injustice, visto che Warner Bros. possiede i diritti anche videoludici per la casa editrice in questione, dunque pensarlo al lavoro sulla concorrenza diretta è piuttosto suggestivo.

La questione ovviamente fa nascere anche possibili idee su eventuali cross-over tra i due mondi, ma qui si viaggia fin troppo con la fantasia: l'indiscrezione sulla possibilità che NetherRealm stia lavorando a un picchiaduro Marvel arriva da Daniel Richtman, considerato un insider piuttosto affidabile, il quale sostiene che il gioco sia un picchiaduro per PS5 e Xbox Series X|S, ma non c'è modo di verificare l'informazione.

Nel caso, si tratterebbe di qualcosa davvero da scoprire con curiosità, considerando anche come lo stile di NetherRealm sia piuttosto diverso da quello standard di Marvel. Injustice 2, per esempio, è decisamente oscuro, considerando anche i collegamenti diretti con lo stile di Mortal Kombat 11, altra serie da parte dei medesimi autori. Saremmo dunque ben lontani da Marvel vs Capcom: Infinite, ma ovviamente si tratta solo di voci di corridoio.