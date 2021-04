Miitopia, demo gratis disponibile su Nintendo Switch

Miitopia può ora essere provato su Nintendo Switch con una demo gratuita pubblicata oggi da Nintendo e scaricabile dall'eShop della console, consentendo così di capire meglio di cosa tratti questo strano titolo.

Già uscito in precedenza su Nintendo 3DS, Miitopia è un'eccentrica ed esilarante avventura con ora disponibile su Nintendo Switch, tutta basata sui personaggi creati in stile Mii, in modo da personalizzare le storie modificando le fattezze dei vari "attori" ricalcando anche persone reali.



Miitopia è un'avventura con personaggi in stile Mii



Il duca del male ha rubato i volti di tutti gli abitanti di Miitopia, incluso il re, e tocca a te recuperarli! Crea una squadra di Mii e riporta l'equilibrio nel regno con il potere dell'amicizia.

Questa è la semplice premessa di quello che potrebbe sembrare un qualsiasi action adventure a tema fantasy o fiabesco, ma Miitopia ha alcune caratteristiche molto particolari. Come abbiamo detto, è possibile modificare l'aspetto di tutti i personaggi, creandoli attraverso il nuovo editor Mii appositamente rilasciato per Nintendo Switch. Inoltre, è possibile modificare il design anche dei nemici da piazzare all'interno delle varie avventure.

Nel gioco sei tu a controllare il tuo Mii e a decidere quali azioni fargli eseguire, che si tratti di lanciare incantesimi, curare gli alleati o lanciarsi alla carica. Ma ricorda che i tuoi compagni di squadra ragionano di testa propria! Le loro azioni saranno influenzate dal carattere, la classe e i rapporti di amicizia di ciascuno di loro. Il tuo indisciplinato fratello potrebbe fare lo sbruffone infliggendo danni doppi, mentre il tuo caparbio amico potrebbe rifiutarsi di darti una mano. Tutto è possibile!

Le squadre di personaggi possono essere formate a partire da diverse classi, che influenzano il comportamento dei combattenti e le loro caratteristiche in battaglia. Dopo le avventure, è anche necessario curare le relazioni tra i Mii, magari facendoli interagire tra loro all'interno delle locande.

Potete impostare il download della demo di Miitopia a questo indirizzo, oppure effettuarlo direttamente da Nintendo Switch nella sezione apposita. Di recente, abbiamo visto il trailer con le ultime novità dell'esclusiva Nintendo Switch, dopo che il gioco è stato annunciato sulla console a febbraio.