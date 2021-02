Miitopia: torna su Nintendo Switch la strana avventura dei Mii

Miitopia torna su Nintendo Switch dopo essere comparso per la prima volta su Nintendo 3DS come bizzarra avventura tra il fantasy e il fiabesco tutta dedicata ai celebri Mii, i personaggi creati dagli utenti che vennero introdotti con l'uscita di Nintendo Wii.

Miitopia è un adventure che propone diverse attività e meccaniche di gioco all'interno di una sorta di fiaba moderna tutta costruita per i Mii, in uscita su Nintendo Switch in una nuova versione il 21 maggio 2021, proponendo sostanzialmente la stessa strana esperienza di gioco vista nell'originale.

Parti per una spensierata avventura per rovesciare il sinistro duca del male con amici, parenti o chiunque tu desideri! In Miitopia puoi creare e personalizzare i Mii di chiunque tu voglia e far assumere loro qualunque ruolo. E grazie alle nuove opzioni di personalizzazione, questa volta puoi persino truccare i Mii per renderli ancora più irresistibili! Senza dimenticare che puoi allearti con un cavallo... a patto che non gli guardi in bocca. Quali Mii porterai con te come alleati? E a chi farai fare il duca del male?

Questa la presentazione ufficiale da parte di Nintendo, che è già tutta un programma. Miitopia è dunque un altro titolo recuperato, in questo caso da Nintendo 3DS, e proposto su Nintendo Switch con alcuni adattamenti, andando dunque a rendere la console ibrida Nintendo un contenitore di serie e titoli anche dal recente passato della compagnia.

L'uscita è fissata per il 21 maggio 2021 e i preordini sono aperti già da ora. Miitopia uscì in Europa a luglio del 2017, potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione dell'epoca.