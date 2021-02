Famicom Detective Club annunciato su Nintendo Switch con due avventure investigative

Famicom Detective Club è un vecchio classico Nintendo dell'epoca NES giapponese, destinato a tornare in una forma completamente rinnovata su Nintendo Switch, come abbiamo visto nel trailer di presentazione relativo all'annuncio durante il Nintendo Direct.

Famicom Detective Club: The Missing Heir e Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind sono le due avventure investigative che troviamo all'interno del pacchetto doppio con data di uscita fissata per il 14 maggio 2021 su Nintendo Switch, i cui preorder sono già aperti in queste ore su Nintendo eShop.

Si tratta di due avventure ricche di mistero e colpi di scena, che raccontano due storie diverse che ci vedono impegnati nella soluzione di enigmi inquietanti, a metà tra la visual novel e l'avventura investigativa, entrambe ambientate in Giappone.

In Famicom Detective Club: The Missing Heir ci troviamo a indagare sul misterioso omicidio di un membro di una facoltosa famiglia, all'interno di un villaggio rurale dall'aspetto alquanto spettrale. Oltre che con le complessità del caso, in questa storia dovremo anche fare i conti con l'amnesia che affligge il protagonista e non rende le cose semplici.

Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind racconta invece la storia con circostanze sovrannaturali che circondano un misterioso decesso in una scuola, sul quale dovremo indagare per liberare un gruppo di studenti da un terribile incubo. Ci troviamo dunque a interrogare i sospettati e andare a caccia di indizi per fare luce su questi inquietanti misteri.

Entrambi i titoli sono raccolti in un'unica soluzione nel pacchetto Famicom Detective Club: The Missing Heir e Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind al prezzo di 59,99 euro su Nintendo Switch. A quanto pare, anche nella versione italiana i testi saranno in inglese.