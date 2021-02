Tales from the Borderlands: data di uscita e trailer per Nintendo Switch

Avete per caso letto la nostra recensione di Tales from the Borderlands ?

La versione per Nintendo Switch del gioco include tutti i cinque episodi, ricchi di personaggi classici di Borderlands e del caratteristico umorismo della serie. Gangster, boss criminali e cacciatori della Cripta sono solo alcuni degli ostacoli che incontrerai in questa avventura ricca di scelte.

Confermando i rumor di qualche giorno fa, 2K Games e Gearbox hanno annunciato ufficialmente la data di uscita di Tales from the Borderlands su Nintendo Switch. Questo pacchetto, che contiene tutti e cinque gli episodi di questa divertente avventura ambientata sul folle mondo di Pandora, arriverà sulla console ibrida di Nintendo il prossimo 24 marzo 2021 . Inoltre il gioco è stato ripubblicato anche su PC, PlayStation e Xbox, dopo che era scomparso dagli store digitali per problemi coi diritti.

Sinossi di Tales from the Borderlands

L'amata avventura narrativa basata sulle scelte e ambientata nell'universo di Borderlands è ora su Nintendo Switch! Ambientato tra gli eventi di Borderlands 2 e Borderlands 3, Tales from the Borderlands segue due narratori poco affidabili in un'avventura nata dall'avidità ma destinata alla grandezza. Le tue scelte danno una forma unica alla storia, con tantissime conseguenze imprevedibili che spaziano dallo spassoso allo straziante.

Esplora il letale pianeta Pandora nei panni di Rhys, un aziendalista che aspira a sostituire il famigerato Jack il Bello a capo della Hyperion Corporation, e Fiona, un'astuta truffatrice in grado di tirarsi fuori dalle situazioni più spinose grazie alla sua parlantina. Quando un losco affare si complica inaspettatamente, Rhys e Fiona devono unire loro malgrado le forze per ottenere ciò che gli spetta, affrontando temibili gangster, banditi cannibali e terrificanti belve. Come guiderai le loro azioni in questa folle avventura verso la gloria di Pandora?