Neon White annunciato su Nintendo Switch e PC, particolare action in prima persona

Neon White è stato tra le sorprese assolute del Nintendo Direct, annunciato su Nintendo Switch ma in arrivo anche su PC come uno strano action in prima persona, caratterizzato da un particolare stile grafico e ambientazione surreale, pubblicato da Annapurna.

Annunciato con un trailer, Neon White si presenta dunque come un bizzarro action platform in prima persona, dotato di un ritmo mozzafiato nel quale ci troviamo ad annientare i demoni del paradiso. Protagonista del gioco è White, un assassino scelto dall'inferno per contendersi con altri cacciatori di demoni la possibilità di vivere per sempre in paradiso.

Questa premessa fa però partire anche una bizzarra storia in quanto sembra esserci un legame tra il protagonista e gli altri assassini in gioco, facendo pensare a possibili sviluppi della trama attraverso colpi di scena e rivelazioni.

Dato questo particolare contrasto tra demoni e paradiso, anche lo stile del gioco è molto bizzarro, con personaggi dotati di maschere scheletriche inquietanti e scenari sospesi tra meravigliose architetture surreali ed elementi piuttosto inquietanti.

Altra particolarità di Neon White è il sistema di combattimento, tutto basato sull'utilizzo delle "Carte dell'anima" con cui è possibile attaccare i nemici, oppure scartale in favore di abilità di movimento uniche. In questo contesto, bisogna puntare al tempismo migliore combinando ingegnosamente le carte per scoprire velocissime scorciatoie.

Scopri i segreti del paradiso approfondendo la conoscenza degli altri assassini... li hai già incontrati in una vita passata?

Neon White è stato creato dallo stesso autore del bizzarro e divertente Donut County, Ben Esposito, ed è previsto arrivare su Nintendo Switch nell'inverno 2021, dunque nelle prossime settimane, anche se non c'è ancora una data di uscita precisa al momento.