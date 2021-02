Capcom Arcade Stadium disponibile su Nintendo Switch con i primi grandi classici

Capcom Arcade Stadium è stato annunciato nel corso del Nintendo Direct ieri sera e lanciato praticamente subito dopo, con i primi titoli di questa raccolta di classici da sala giochi da parte di Capcom che sono dunque già disponibili per Nintendo Switch in questo momento.

Capcom Arcade Stadium è una raccolta in espansione che verrà composta da decine di classici arcade da parte della celebre etichetta di Osaka, mettendo insieme alcuni dei coin-op più amati di sempre in arrivo su Nintendo Switch con alcuni adattamenti per funzionare al meglio sulla console.

Riavvolgi il gioco, modifica la velocità o la difficoltà e scegli fra una gamma di opzioni di visualizzazione per rivivere i tuoi momenti arcade preferiti, si legge nella descrizione ufficiale Nintendo: i vari titoli sono proposti in emulazione su Nintendo Switch con la possibilità di applicare filtri grafici in modo da visualizzarli al meglio sui display moderni e l'opzione per modificare velocità di esecuzione e livello di difficoltà, oltre a quella per riavvolgere il gioco in modo da evitare alcuni game over troppo stressanti. Presente inoltre la possibilità di giocare in multiplayer cooperativo o competitivo in locale.

1943 - The Battle of Midway è incluso gratuitamente per iniziare, ma la collezione può essere arricchita con pacchetti acquistabili separatamente tra i quali c'è anche il DLC Ghosts 'n Goblins che può essere acquistato come elemento sé stante, una sorta di iniziativa promozionale in vista dell'uscita di Ghosts 'n Goblins Resurrection.

Con il gioco in uscita il 25 febbraio, il Ghosts 'n Goblins originale sarà disponibile gratis all'interno Capcom Arcade Stadium. Dopo il lancio, il DLC Ghosts 'n Goblins sarà acquistabile individualmente o come parte di Capcom Arcade Stadium.