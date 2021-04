Miitopia: il trailer svela le ultime novità dell'esclusiva Nintendo Switch

Nintendo ha rilasciato un nuovo trailer dedicato a Miitopia, l'esclusiva Nintendo Switch in arrivo a maggio. Il filmato ci presenta le opzioni di personalizzazione dei Mii, i personaggi, sia in termini estetici che in termini di ruolo. Potete vedere il trailer a inizio notizia.

Il trailer di Miitopia mostra tutte le novità e i miglioramenti introdotti rispetto alla versione originale del gioco, uscita su Nintendo 3DS, oltre a ricordare le caratteristiche base del gioco. Potremo personalizzare tutti i nostri Mii con tante nuove opzioni estetiche, dare loro una personalità, un ruolo all'interno dell'avventura (come la Principessa, il Re, gli Abitanti e anche il Duca del Male). Potremo creare i nostri Mii, oppure riceverli dagli amici.

La trama di gioco ci chiederà di recuperare i volti degli abitanti di Miitopia rubati dal Duca del Male. Dovremo esplorare, andare a caccia di tesori, accamparci con gli amici e lasciarci coinvolgere dai dialoghi tra i Mii. Miitopia propone anche scontri a turni classici, in pieno stile JRPG.

Ci saranno varie classi, come il mago, il sacerdote ma anche la cantante pop-star (versione moderna del bardo?) e il cuoco; ogni classe ha abilità uniche da sfruttare per sconfiggere gli avversari. Anche le personalità avranno inoltre impatto sugli scontri, con bonus e malus differenti. Non mancheranno poi attività extra come la pesca e anche un cavallo personalizzabile che sarà utile in tutte le parti del gioco.

Miitopia

Miitopia sarà disponibile dal 21 maggio 2021 su Nintendo Switch. Cosa ne pensate delle novità? Vi segnaliamo infine che il gioco è stato classificato 18+ in Russia: ecco perché.