E3 2021, Nintendo suona la carica: Doug Bowser promette tanto divertimento

Nintendo sarà presente all'E3 2021, come riportato ieri, e il presidente della divisione americana Doug Bowser ha promesso tanto divertimento in vista dell'evento di giugno.

Fra i protagonisti dell'E3 2021 insieme a Xbox e Take-Two, con Sony nuovamente assente, la casa di Kyoto porterà sicuramente sul palcoscenico virtuale di Los Angeles nuovi annunci per Nintendo Switch e chissà cos'altro.

Il pensiero degli utenti e degli addetti ai lavori corre infatti al tanto chiacchierato Nintendo Switch Pro, la cui uscita dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno. Quale occasione migliore dell'E3 per presentarlo ufficialmente?

Per il momento il tweet di Doug Bowser non fa menzione di nulla di tutto questo, restando molto sul vago ma provando ugualmente a innescare l'entusiasmo degli appassionati in vista dell'evento che si svolgerà dal 12 al 15 giugno.

"Sarà fantastico vedere l'industria dei videogame tornare a contatto con i suoi fan a giugno", ha scritto Bowser. "Renderemo questo evento virtuale divertente e coinvolgente. Non vediamo l'ora di incontrarvi!"