E3 2021: Sony PlayStation assente mentre Xbox, Nintendo, e Take Two saranno presenti

Sony PlayStation non sarà presente all'E3 2021, il nuovo evento digitale previsto per quest'anno, così come altre compagnie mentre Xbox e Nintendo, oltre ad altri publisher, saranno invece presenti all'interno della conferenza in streaming.

Particolarmente interessante è anche la presenza di Take Two tra le etichette che hanno deciso di sostenere l'E3 2021, che ricordiamo sarà uno show digitale gratuito, come confermato di recente dalla stessa ESA, e la cosa rappresenta una notevole novità considerando che la compagnia di Rockstar Games e 2K tende solitamente a evitare la fiera estiva per eccellenza.

Tra le compagnie che hanno confermato la propria presenza durante l'E3 2021 ci sono Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros e Koch Media, che rappresentano già una notevole line-up, considerando che include ben due produttori principali come Microsoft e Nintendo, quest'ultima in particolare piuttosto a sorpresa considerando la sua scelta effettuata da tempo di prediligere i suoi Direct indipendenti.

L'E3 2021 si terrà dal 12 al 15 giugno 2021 interamente online e in streaming, attraverso una serie di presentazioni e panel che potranno essere seguiti in diretta e gratuitamente da tutti. Considerando che si tratta di un evento esclusivamente online, è probabile che le presentazioni siano maggiormente concentrate, con una scaletta che potrebbe essere particolarmente interessante.

Tra coloro che invece non saranno presenti all'E3 2021, oltre a Sony, ci sono anche EA, Activision Blizzard, Sega, Bandai Namco e Square Enix tra gli assenti più illustri. Probabilmente ognuno di questi opterà per delle proprie presentazioni indipendenti, cosa che probabilmente faranno anche almeno alcune delle compagnie presenti all'evento, dunque resterà da vedere la quantità e rilevanza delle presentazioni all'E3 ma è indubbio che vi sia una buona quantità di nomi importanti.