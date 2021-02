E3 2021, cancellato l'evento in presenza: nuova conferma che sarà solo digitale

L'E3 2021 sarà solo in formato digitale: la notizia non è ancora ufficiale, ma è arrivata un'ulteriore conferma da alcuni documenti della città di Los Angeles, secondo cui l'evento in presenza che ESA voleva organizzare è stato cancellato.

Già alcune settimane fa si parlava di un E3 2021 tutto in digitale e in streaming, ma è chiaro che gli organizzatori volevano aspettare fino all'ultimo per escludere una qualche forma di meeting dal vivo.

Confermate le misure anti-covid, pare che ormai la decisione sia stata presa: manca solo un annuncio da parte di ESA. Qui è possibile vedere la tabella degli eventi che si terranno nei prossimi mesi a Los Angeles:

E3 2021, la tabella della città di Los Angeles che conferma la cancellazione dell'evento in presenza.

"Possiamo confermare che stiamo trasformando l'esperienza dell'E3 per l'edizione 2021 e presto condivideremo tutti i dettagli sulle modalità con cui riuniremo la community videoludica globale", ha dichiarato l'ente organizzatore.

"Stiamo discutendo proficuamente con i publisher, gli sviluppatori e le aziende coinvolte, e non vediamo l'ora di poter rivelare le informazioni relative alla loro partecipazione."