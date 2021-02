Monster Hunter Rise, scontro con un Khezu in un video di gameplay

Monster Hunter Rise torna a mostrarsi in video con circa tredici minuti di gameplay catturati dalla redazione di Game Informer, che includono un frenetico scontro con un Khezu.

Confermato anche su PC, Monster Hunter Rise ci vedrà affrontare il solito, ampio bestiario di creature più o meno grosse, più o meno pericolose, e per ognuna di esse servirà una strategia precisa.

Come si vede nel filmato, il Khezu non è dotato di una straordinaria agilità, ma sa difendersi bene grazie alle scariche elettriche che è in grado di emettere e che circondano il suo corpo.

In verità lo scontro è abbastanza a senso unico, segno evidente che i personaggi del party sono già ben equipaggiati e dispongono delle capacità necessarie per sconfiggere un mostro di questo tipo senza grossi problemi.

Le sequenze rivelano tuttavia anche alcune delle novità che troveremo in Monster Hunter Rise sotto il profilo delle meccaniche, in grado di rendere i combattimenti più veloci e dinamici rispetto ai capitoli tradizionali della serie.

Ormai manca poco all'uscita del gioco, che sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 26 marzo.