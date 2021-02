Monster Hunter Rise: versione PC confermata, periodo di uscita svelato

A fine marzo i fan della saga di Monster Hunter potranno divertirsi con il nuovissimo capitolo: Monster Hunter Rise. Come ben sapete, però, si tratta di un gioco esclusivo per Nintendo Switch. I giocatori devono "rassegnarsi" all'idea di dover acquistare la console ibrida della grande N per poter giocare a questa nuova promettente avventura? No, assolutamente no. Monster Hunter Rise arriverà anche in versione PC. Il periodo di uscita è il 2022!

L'informazione arriva direttamente da Ryozo Tsujimoto, producer presso Capcom di Monster Hunter Rise. Abbiamo infatti avuto l'occasione di intervistarlo insieme al director Yasunori Ichinose. Nella nostra interessante intervista c'è stato spazio per molte domande, ma infine abbiamo chiesto "dobbiamo proprio chiedervelo: quanto sarà esclusivo Monster Hunter Rise per Switch?".

La risposta di Tsujimoto è stata: "In effetti, siamo orgogliosi di annunciare che Monster Hunter Rise arriverà anche su PC all'inizio del 2022. Per adesso non possiamo dirvi altro, ma speriamo che il gioco vi piaccia in qualsiasi formato sceglierete di acquistarlo"

Non abbiamo quindi informazioni precise sul mese o anche solo la stagione durante la quale uscirà il gioco, ma possiamo provare a supporre che l'accordo tra Capcom e Nintendo sia di un anno. Se non vedete l'ora di giocare a Monster Hunter Rise, quindi, vi conviene comunque farlo su Nintendo Switch, ma se avrete pazienza potrete vivere queste nuove avventure anche su PC.

Per ora non ci resta altro da fare se non attendere l'uscita del gioco. Per ingannare il tempo, perché non leggete la nostra intervista completa: si parla di combattimento subacqueo, del supporto del gioco con nuovi contenuti e di tanto altro.