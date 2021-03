Nintendo Switch Pro: uscita, prezzo, potenza e il nuovo Zelda titolo di lancio?

Nintendo Switch Pro è stato protagonista di un nuovo report di Bloomberg: la testata ha parlato del periodo di uscita della console, del possibile prezzo e della sua potenza, paragonabile secondo tale fonte a quella di PS4 Pro e Xbox One X.

C'è di più: stando all'articolo, esiste un'alta probabilità che The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sarà uno dei titoli di lancio della piattaforma. Procediamo con ordine, però.

Apparentemente confermato da Samsung nei giorni scorsi, Nintendo Switch Pro arriverà nei negozi secondo Bloomberg in autunno, durante il periodo natalizio, e la testata si aspetta vendite pari a 12 milioni di unità nel primo trimestre di commercializzazione.

Contemporaneamente, le performance del modello standard di Nintendo Switch dovrebbero rimanere costanti o addirittura salire lievemente.

Questo anche per via del prezzo, che nel caso del modello Pro potrebbe arrivare a 399 euro, aumentando di circa il 20% rispetto all'attuale listino.

Ovviamente bisognerà vedere se questo report di Bloomberg si rivelerà attendibile o meno, ma le voci sulla nuova console Nintendo si moltiplicano ogni settimana che passa ed è dunque lecito supporre che ci sia qualcosa di vero.