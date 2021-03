Nintendo Switch Pro con schermo OLED confermato da Samsung?

Un indizio sul fantomatico Nintendo Switch Pro con schermo OLED potrebbe essere arrivato proprio da Samsung, che avrebbe forse confermato il suo impegno nell'ambito della produzione di componenti per console con un recente comunicato stampa ufficiale.

Un report di Bloomberg pubblicato qualche settimana fa parlava di un nuovo modello con 4K e schermo OLED più grande in arrivo per la console Nintendo, che potrebbe essere identificato come il famoso Nintendo Switch Pro di cui si parla ormai da parecchio tempo senza mai trovare alcuna conferma.

Una sorta di prova a corroborare questa teoria potrebbe però essere giunta proprio da Samsung, ovvero la compagnia che nel report era considerata responsabile della produzione dei nuovi display OLED per Nintendo Switch. Come riportato da HDblog, un recente comunicato ufficiale fa infatti riferimento esplicito all'espansione della casa coreana nell'ambito delle console da gioco.

Parlando della produzione di display OLED e dell'espansione in questo segmento di mercato, Jeeho Baek, VP e capo della divisione mobile display e dello sviluppo in Samsung Display ha riferito: "Nel prossimo periodo, abbiamo intenzione di posizionare la nostra tecnologia Samsung OLED in maniera aggressiva anche all'interno di settori di mercato promettenti, che ci portino al di là degli smartphone, includendo anche laptop e notebook, le auto e le console da gioco".

Non viene fatta alcuna menzione specifica a Nintendo Switch, ma la coincidenza appare quantomeno notevole: Samsung dovrebbe infatti essere la compagnia produttrice incaricata di sviluppare il nuovo schermo OLED da 7 pollici (dunque più grande di quello attuale) previsto per il nuovo modello di Nintendo Switch, dunque l'informazione rientrerebbe precisamente nel report.

Tra le altre voci relative al presunto Nintendo Switch Pro, c'è anche il fatto che "avrà giochi esclusivi" che non girano sui vecchi modelli, secondo un altro possibile leak, anche se questa informazione appare un po' dubbia.