Xbox Series X|S: l'FPS Boost è disponibile per Dishonored, Skyrim, Fallout 4, Fallout 76 e Prey

Microsoft ha comunicato ufficialmente attraverso un post su Xbox Wire che a partire da oggi "5 leggendari giochi di Bethesda" otterranno il trattamento FPS Boost su Xbox Series X|S. Si tratta di Dishonored: Definitive Edition, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Fallout 4, Fallout 76 e Prey.

A partire da oggi tutti coloro che possiedono questi giochi, ma anche coloro che decidessero di scaricarli attraverso l'Xbox Game Pass, potranno godere di un frame rate pressoché raddoppiato se giocati in retrocompatibilità su Xbox Series X e Series S.

Microsoft descrive l'FPS Boost come una tecnologia "che utilizza una varietà di nuove metodologie per quasi raddoppiare il frame rate originale su alcuni giochi selezionati. Il frame rate superiore rende i giochi più belli visivamente, una cosa che rende più immersivo il gameplay."

In Fallout 4 e Fallout 76, però, l'FPS Boost arriva a spese della risoluzione. Per questo motivo non è attivato automaticamente in questi giochi, in modo che possiate scegliere tra la risoluzione nativa e un framerate più elevato.

Per attivare questa opzione o l'Auto HDR, ovvero un algoritmo che converte i colori standard in tonalità HDR, bisogna andare in Manage Game (gestisci gioco) dove si troverà nei giochi supportati la voce Opzioni di Compatibilità. All'interno di questa voce si potranno attivare sia l'FPS Boost sia l'Auto HDR.

Una volta attivate queste opzioni basterà cliccare sul bottone Xbox del gamepad per vedere in alto a destra se queste due tecnologie sono in funzione. In caso di problemi occorre scaricare gli ultimi update e riavviare la console. Una volta fatto ciò tutto dovrebbe funzionare correttamente.

Microsoft ha intenzione di annunciare nuovi titoli che supportano l'FPS Boost nelle prossime settimane.