Fall Guys: Stagione 4, ecco la data di uscita e un trailer di presentazione

Fall Guys ha la Stagione 4 ormai in dirittura d'arrivo, con la data di uscita annunciata oggi con un trailer di presentazione, fissata per il 22 marzo 2021, dunque la settimana prossima.

Il gioco di Mediatonic prosegue dunque il suo percorso di arricchimento ed espansione, con il team che è stato recentemente acquisito da Epic Games: la Stagione 4 ha un nuovo tema che avevamo già intravisto il mese scorso e si presenta in maniera più completa nel video riportato qui sotto.

La Stagione 4 di Fall Guys ci porta dunque in una festa di neon e colori che sembra tratta direttamente dagli anni 80, per quanto questi possano essere riprodotti nello strano mondo del gioco in questione, visto che in verità siamo nel 4041, o qualcosa del genere.

La medesima tematica ricorre nel video e farà da sfondo ai nuovi livelli ed eventi previsti per la quarta stagione in arrivo la prossima settimana. All'interno di questa possiamo aspettarci nuovi mini-giochi, nuovi cosmetici e probabilmente qualche altra novità che potrebbe aggiungere un po' di curiosità ai livelli già presenti e conosciuti.

Per l'occasione, Mediatonic ha anche avviato una sorta di contest tra gli utenti per la distribuzione di 4041 kudos e il costume speciale del Fancy Burger, semplicemente effettuando il retweet del messaggio riportato qui sotto con un ulteriore messaggio di risposta che completi la frase "#FallGuysSeason4 is..."