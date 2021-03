Fall Guys: Epic Games ha acquisito Mediatonic

Epic Games ha acquisito Mediatonic, lo studio di sviluppo di Fall Guys. L'annuncio è stato dato da Epic Games tramite il suo sito ufficiale, dove il nuovo proprietario del franchise ha promesso che il gioco rimarrà intoccato e che l'acquisizione servirà solo a migliorarlo, dando nuove risorse allo sviluppatore. In particolare saranno aggiunte funzioni come l'account system, il cross-play, le modalità squadra contro squadra e altre ancora. Negata anche la possibilità che diventi free-to-play, almeno nel breve periodo.

Storia originale:

Stando a quanto riportato da Jason Schreier, Epic Games starebbe per acquisire Mediatonic, lo studio di sviluppo di Fall Guys, uno dei giochi più rilevanti del 2020. Il giornalista di Bloomberg ha promesso ulteriori dettagli in un suo imminente articolo, scritto a quattro mani con la giornalista Olga Kharif.

Francamente non saremmo stupiti di una mossa del genere, visto che Fall Guys sarebbe un'aggiunta perfetta al portfolio attuale di Epic Games, ormai formato solo da giochi live service come Fortnite e Rocket League. Sembra che lo studio di Tim Sweeney voglia specializzarsi su questo genere di prodotti, che tanta fortuna gli stanno portando a livello economico, permettendogli di espandersi come mai prima d'ora.

Difficile stabilire quali potrebbero essere i termini dell'accordo, visto che di mezzo c'è anche il publisher Devolver Digital, che ovviamente ha il suo interesse in Fall Guys. Staremo a vedere come si evolverà la situazione, ma rimane il fatto che se l'accordo andasse in porto sarebbe un altro segno della tendenza al consolidamento del mercato dei videogiochi, con gli studi di sviluppo che vanno sempre più alla ricerca di realtà più grosse a cui affidarsi per non rimanere schiacciate.