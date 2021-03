The Sims 4, arrivano i Kits: tre pacchetti per personalizzare l'esperienza

The Sims 4 presenta i Kits: tre pacchetti scaricabili, disponibili a partire da oggi, che consentono di personalizzare l'esperienza con il life simulator prodotto da Electronic Arts.

A qualche giorno di distanza dall'uscita dell'ultimo DLC, Fenomeni Paranormali, The Sims 4 punta dunque a coinvolgere nuovamente i propri utenti con mini collezioni che consentiranno ai giocatori di acquistare e scegliere fra nuovi contenuti per affinare la loro unicità, creatività e stile di gioco.

Con Kits i Simmini potranno personalizzare il modo in cui "giocano con la vita" combinandoli e abbinandoli in base al loro stile unico, ed esprimere così più che mai libertà e creatività.

Kits conterrà oggetti come abiti, decorazioni e opzioni per la storia, e sarà disponibile al prezzo di 4,99 €. L'aggiornamento rappresenta un nuovo modo per aggiungere varietà a The Sims 4 e portare allo stesso tempo contenuti extra oltre a quelli dei pacchetti.

Ecco ulteriori informazioni sui kit:

Moda Rétro Kit

Questo kit di moda, ispirato agli anni '90, contiene accessori per poter vestire i propri Sims con un look retrò-athleisure. Con colori nostalgici, motivi audaci e silhouette all'avanguardia, i giocatori potranno rendere più alla moda i loro Sim con outfit da tutti i giorni sempre nuovi e abbigliamento da workout.

Cucina di Campagna Kit

Porta fascino e comfort in cucina. Con un set completamente nuovo di banconi vintage, isole, armadietti, decorazioni e materiali combinabili, i giocatori saranno in grado di costruire la cucina dei loro sogni.

Pulizie di Primavera Kit

In questo nuovissimo kit storia, i tuoi Sims cattureranno tutti i grumi di polvere e puliranno la casa con stile, grazie a una gamma di nuovissimi aspirapolvere portatili a grandezza naturale: sarà possibile ottenere nuove ricompense e realizzare nuove aspirazioni.