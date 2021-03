Apex Legends per Nintendo Switch si mostra in un video di gameplay

Apex Legends sta per arrivare anche su Nintendo Switch e per ricordarcelo Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno pubblicato un video di gameplay dedicato esclusivamente a questa versione, che trovate in testa alla notizia. Apparentemente il lavoro di conversione sembra ottimo, ma è meglio non cantare vittoria prima di averci effettivamente giocato.

Apex Legends per Nintendo Switch sarà disponibile a partire dal 9 marzo 2021. Sarà free-to-play come le versioni PC, Xbox One e PS4 e inizierà dalla stagione 8. Sarà supportato anche il cross-play con le altri versioni, così da non rimanere mai a secco di compagni con cui giocare.

Chi scaricherà Apex Legends su Nintendo Switch avrà 30 livelli di battle pass gratuiti e la possibilità di accumulare punti esperienza doppi per le prime due settimane dopo il lancio. Inoltre riceverà in regalo la skin leggendaria P.A.T.H. Pathfinder. L'offerta sarà valida fino al 4 maggio 2021.