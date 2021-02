The Sims 4: Fenomeni Paranormali, la recensione della prima espansione dell'anno per The Sims 4

Settembre 2021 segnerà il settimo anno di vita per The Sims 4 e il simulativo di casa Maxis apre il 2021 con un nuovo Stuff Pack intitolato Fenomeni Paranormali, uscito su Origin, Steam, Xbox One e PlayStation 4 il 26 gennaio; dopo il Game Pack di Star Wars e il corposo Expansion Pack dedicato a Monte Komorebi era prevedibile l'arrivo di uno Stuff Pack, che si configura però come estremamente anomalo. Solitamente infatti gli Stuff Pack sono per l'appunto riempitivi che aggiungono oggetti ed elementi del CaS (Create a Sim. "Stuff" in italiano è traducibile dall'inglese come "cose/roba"). Fenomeni Paranormali, invece si distingue per aggiungere alcune dinamiche di gioco nuove, privilegiandole rispetto ad arredi ed abiti. Vediamo insieme nel dettaglio di che cosa si tratta nella nostra recensione di The Sims 4: Fenomeni Paranormali .

Marie Laveau, sei tu?

Come si poteva già evincere dal trailer, Fenomeni Paranormali è interamente dedicato all'occulto e al soprannaturale: fantasmi, oggetti posseduti, manifestazioni extracorporee e tanto altro arricchiranno la nostra esperienza di gioco. Come dicevamo in apertura siamo di fronte ad uno Stuff Pack decisamente anomalo, tanto che la quantità di oggetti che troveremo nella modalità Costruisci e Compra è estremamente limitata: parliamo di non più di 30 oggetti, una tappezzeria, un parquet e una manciata di abiti ed acconciature. E questo è un gran peccato, non perché ciò crei uno squilibrio nel rapporto quantità contenuto/ prezzo dell'espansione (che ricordiamo per gli Stuff Pack è di €9,99) ma per l'influenza e l'ispirazione artistica di Fenomeni Paranormali, così affascinante da spingerci a volerne assolutamente di più. Se per Vampiri era stato utilizzato uno stile chiaramente gotico, mentre per Regno della Magia erano stati inseriti molti oggetti dal sapore medievale, entrambi stili che non si sposano molto con abitazioni e lifestyle contemporanei, quello di Fenomeni Paranormali è uno stile Bohemien di stampo antico ma adatto ad ogni abitazione. Per intenderci: il salotto di base che trovate nelle stanze già pronte nella sezione Costruisci e compra potrebbe essere un salottino di New Orleans dei primi anni del '900 ma accostando agli oggetti dal sapore antico le decorazioni di stampo più moderno, come le piante in ciotole di vetro o lanterne shabby chic da appendere al soffitto, il risultato è elegante e di carattere. Assieme a poche altre espansioni disponibili, Fenomeni Paranormali è sicuramente uno Stuff Pack che a livello di stile spicca ma, come dicevamo, il grande problema è che ci sono pochi oggetti. La scelta stilistica fa indubbiamente la sua parte creando un'atmosfera decisamente interessante all'interno dell'espansione, ma come si manifestano precisamente questi fenomeni paranormali? Per far vivere ai vostri Sim quest'esperienza da brivido dovrete anzitutto trasferire la famiglia all'interno di un lotto residenziale "casa infestata": qui è importante precisare che la casa infestata non è un tratto dell'abitazione ma un tipo di lotto, il che significa che ha una sua specifica destinazione e, pertanto, non potrete creare luoghi infestati che non siano abitazioni, niente appartamenti, piccole case o luoghi pubblici.

The Sims 4: Fenomeni Paranormali: un incontro paranormale con un fantasma

Di primo impatto, questa ci è sembrata una grossa criticità, ma dopo aver provato per qualche ora l'espansione abbiamo anche formulato una teoria che giustifica questa scelta. I fenomeni paranormali vanno a influenzare molto i nostri Sim e le meccaniche di gioco legate adesso hanno un funzionamento particolare; è lecito pensare, ma ci teniamo a precisare che è una nostra supposizione, che la scelta della destinazione d'uso del lotto come casa infestata prevenga l'intromissione problematica gli altre dinamiche di gioco all'interno dei fenomeni paranormali. Insomma, un modo un po' furbetto da parte degli sviluppatori di separare e gestire le novità di questa espansione senza creare interferenze con altre. Non che questo sia in realtà un grosso problema, in effetti se i vostri Sim vivranno in una casa infestata avranno ben poco tempo per fare altro perché la gestione di una casa infestata è quasi un lavoro a tempo pieno. In ogni momento, specialmente di notte, vi troverete a dover risolvere qualche problema: eliminare oggetti posseduti (come inquietanti bamboline, che spunteranno dal nulla nella vostra casa), polverizzare cristalli a forma di mano che emergono dal sottosuolo, pulire pozze di slime e cancellare bizzarri simboli occulti marchiati sul pavimento: Tutto questo aumenterà il livello di serenità spirituale della vostra casa, un modificatore che regola la manifestazione dei fenomeni paranormali: meno la casa sarà serena più questi saranno presenti tra le mura dell'abitazione. Un'altra cosa essenziale da fare è rinfrescare l'energia spirituale della casa utilizzando il tavolo delle sedute spiritiche: lì i nostri Sim potranno sviluppare e migliorare le loro abilità di Medium, che permetterà loro non solo di pulire l'energia spirituale dell'abitazione ma anche contattare gli spiriti dell'oltretomba e imparare a disegnare con il gesso simboli occulti in ogni location. Inutile dire che nella nostra casa infestata verranno a trovarci numerosi spiriti; il nostro anfitrione del mondo paranormale sarà il fantasma di Claude René Duplantier Guindry, noto investigatore dell'occulto e seduttore di seconda professione. Questo fantasma ci introdurrà alle meccaniche principali del gioco, spiegandoci appunto tutto ciò che vi abbiamo illustrato finora. L'abilità di Medium possiede 5 livelli e ad ogni livello, come di consueto, i nostri Sim impareranno a fare qualcosa di diverso: raggiunto il livello tre saranno in grado di evocare Ossilda, personaggio storico della saga di The Sims che torna anche in Fenomeni Paranormali.