Super Mario 3D World + Bowser's Fury, il trailer con i riconoscimenti della stampa

Super Mario 3D World + Bowser's Fury è stato accolto con grandissimo entusiasmo dalla stampa italiana, come dimostra il tradizionale trailer con i riconoscimenti della critica.

Più venduto della versione Wii U al lancio in UK, Super Mario 3D World + Bowser's Fury ha portato a casa dei voti eccellenti, che a quanto pare hanno solo anticipato il riscontro degli utenti.

Gli sviluppatori Nintendo non si sono infatti limitati a migliorare tecnicamente il gioco originale, aumentandone la risoluzione, ma hanno modificato il ritmo del gameplay e aggiunto al pacchetto la corposa espansione Bowser's Fury.

Come ha scritto il nostro Alessandro Bacchetta nella recensione di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, ci troviamo di fronte a "un gioco praticamente perfetto, oggi come sette anni fa. A parte gli stage non accordati al tema delle mappe, è difficile trovargli seri difetti: è divertente, da soli e in multiplayer."

"Ha un level design brillante, e propone una quantità di contenuti mastodontica. Visivamente, nonostante le animazioni non siano al livello di Odyssey, è molto vicino al Super Mario ideale: a quello stile, in sostanza, che andrà a comporre tutti i Super Nintendo World del pianeta."

Insomma, un altro grande successo e un'esclusiva di valore nella ludoteca di Nintendo Switch, l'ennesima.