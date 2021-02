Super Mario 3D World + Bowser's Fury su Switch batte la versione Wii U

Il 12 febbraio 2021 è finalmente stato rilasciato Super Mario 3D World + Bowser's Fury, il vecchio-nuovo gioco dedicato all'idraulico più amato al mondo. La prima versione di questo platform è uscita su Wii U nel 2013 e ora il gioco è tornato in versione Nintendo Switch, con anche un'espansione aggiuntiva. Le vendite sono state positive? Sfruttando i dati UK delle versioni scatolate, possiamo affermare che la partenza è stata ottima.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury ha venduto il 180% in più su Nintendo Switch rispetto a quanto fatto al lancio della versione Wii U. In altre parole, le vendite sono state quasi il triplo. Nel novembre 2013 aveva ottenuto la 14° posizione, mentre la scorsa settimana ha ottenuto la prima posizione. Ovviamente parliamo di periodi differenti, quindi la differenza di posizione in classifica non è perfettamente comparabile.

La vera differenza risiede nel fatto che all'epoca il numero di possessori Wii U era molto basso e il gioco non riuscì a vendere molto: la base istallata di Nintendo Switch è molto più grande. Di certo, molteplici acquirenti di Super Mario 3D World + Bowser's Fury sono completamente nuovi al gioco.

Dovete inoltre sapere che si tratta del terzo lancio migliore di sempre per un gioco platform di Mario (quindi non si considera Mario Kart). In prima e seconda posizione troviamo Super Mario Odyssey (ottobre 2017) e Super Mario 3D All-Stars (settembre 2020). Super Mario 3D World + Bowser's Fury batte però Super Mario Maker 2 (giugno 2019) e New Super Mario Bros U Deluxe (gennaio 2019).

Vediamo però la classifica completa della settimana scorsa per il mercato UK: Super Mario 3D World + Bowser's Fury, dopotutto non è stato l'unico nuovo gioco rilasciato.



Super Mario 3D World + Bowser's Fury Animal Crossing: New Horizons FIFA 21 Marvel's Spider-Man: Miles Morales Mario Kart 8: Deluxe Call of Duty: Black Ops Cold War Little Nightmares 2 Minecraft (Switch) Assassin's Creed Valhalla Ring Fit Adventure

Ecco infine il trailer di lancio di Super Mario 3D World + Bowser's Fury.