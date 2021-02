Super Mario 3D World + Bowser's Fury: il trailer di lancio

Nintendo ha pubblicato il trailer di lancio di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, il suo nuovo gioco per Nintendo Switch. Nel filmato possiamo vedere alcune sequenze di gameplay, comprese alcune che mostrano i nuovi contenuti.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Super Mario 3D World + Bowser's Fury è già disponibile. Si tratta di una riedizione del gioco omonimo uscito su Nintendo Switch, realizzata come parte dei festeggiamenti per il 35° anniversario di Super Mario Bros.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, in cui Alessandro Bacchetta ha scritto:

Super Mario 3D World è un gioco praticamente perfetto, oggi come sette anni fa. A parte gli stage non accordati al tema delle mappe, è difficile trovargli seri difetti: è divertente, da soli e in multiplayer. Ha un level design brillante, e propone una quantità di contenuti mastodontica. Visivamente, nonostante le animazioni non siano al livello di Odyssey, è molto vicino al Super Mario ideale: a quello stile, in sostanza, che andrà a comporre tutti i Super Nintendo World del pianeta. I limiti del gioco dipendono più che altro dal concept: a nostro parere, nonostante la linearità, non raggiunge l'accessibilità e il ritmo di un Super Mario 2D. Allo stesso tempo, non ha il potere immaginifico di un episodio 3D esplorativo. Per quanto riguarda Bowser's Fury, si tratta di un esperimento coraggioso e oltremodo interessante. Tralasciando le imperfezioni tecniche e il fatto che non sia un capitolo di Mario a sé stante, propone un concept che unisce esplorazione e linearità, open world e classicismo, vastità e ritmo. Potrebbe essere proprio questa la stimolante rotta da seguire in futuro.