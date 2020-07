Super Mario 35° anniversario, spunta un account Twitter ufficiale di proprietà di Nintendo

Scoperto su Twitter un account di proprietà di Nintendo dedicato al 35° anniversario di Super Mario Bros. Si chiama @supermario35th e per adesso non c'è dentro assolutamente niente. Bloccata anche la possibilità di seguirlo, visto che è impostato come privato e c'è bisogno dell'autorizzazione dei gestori per farlo.

Naturalmente potrebbe trattarsi semplicemente di un account segnaposto che Nintendo ha registrato per motivi suoi. Comunque sia è normale che la sua scoperta abbia ridato forza alle voci di corridoio che vogliono in preparazione una raccolta di capitoli classici della serie Super Mario in arrivo per Nintendo Switch, nonché delle edizioni rimasterizzate di Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy.

Rimane il fatto che per ora Nintendo non ha annunciato particolari iniziative per festeggiare il 35° anniversario di Super Mario Bros. Forse è proprio per questo motivo che molti fan sono a caccia di indizi per saperne qualcosa di più. Del resto il venticinquesimo anniversario fu celebrato in grande stile, quindi perché questo non dovrebbe? Comunque sia, quando ci saranno più informazioni ve le comunicheremo.