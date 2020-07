Twitch, streamer bannato per aver detto a un ragazzino che sarebbe andato all'inferno senza Gesù

Uno streamer Twitch, il Dr Witnesser, è stato bannato per sette giorni dalla piattaforma per aver detto a un ragazzino non cattolico che sarebbe finito all'inferno se non avesse accettato Gesù nella sua vita. In realtà i giorni di ban erano sei, ma il settimo gli è stato dato per riposarsi.

Battute di infimo livello a parte, il Dr Witnesser non ha mai fatto mistero della sua fede religiosa (è un evangelista) e di essere su Twitch proprio per provare a convertire i giovani videogiocatori. Comunque sia il nostro non ha preso bene il ban e ha accusato la piattaforma di Amazon di essere parte della "#cancelchristianity culture" e di averlo bannato solo per aver detto ciò che c'è scritto nella Bibbia.

In realtà il caso è abbastanza controverso, perché le linee guida di Twitch non specificano nulla riguardo al proselitismo, ossia non ci sono indicazioni sul comportamento da tenere sui temi religiosi e sulle predicazioni. Del resto dire a un ragazzino di cui sostanzialmente non si sa nulla che finirà all'inferno non è proprio delicatissimo, soprattutto mentre sta giocando e, quindi, sta pensando a tutt'altro che alla sua destinazione post decesso.

Per i curiosi, l'incidente che ha fruttato il ban al Dr Witnesser è avvenuto durante una partita di Fortnite e il ragazzino in questione è di religione mussulmana.