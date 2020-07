Fortnite, oggetti gratis su Twitch: date italiane e come ottenerli

Se amate ricevere oggetti gratis su Fortnite, saprete come questi ultimi non siano particolarmente comuni o frequenti, ma di certo sempre graditi. Una nuova occasione è proprio dietro l'angolo, basterà seguire alcuni eventi del Battle Royale di Epic Games su Twitch. Vi riportiamo in questo rapido articolo tutte le informazioni che dovete conoscere.

Questo nuovo evento è legato alle trasmissioni della Coppa Campioni di Fortnite (CCFN), che torneranno dal 1 agosto 2020 alle 19:00 (orario italiano locale). Diamo anche un'occhiata alle date e agli orari italiani: "Dalle qualificazioni alle finali, segui la copertura per EU e NAE su Twitch, YouTube, o goditi un'esperienza arricchita con Watch.Fortnite e le sue classifiche CCFN in diretta. Le trasmissioni della CCFN copriranno le Qualificazioni in diretta attraverso due fine settimana: 1 - 2 agosto e 8 - 9 agosto e la trasmissione delle finali il 14-16 agosto". Speriamo che nel frattempo siano terminate le diatribe sulla mira assistita.

Gli spettatori su Twitch potranno ricevere oggetti gratis su Fortnite a tema CCFN, vale a dire uno spray, una emoji e un dorso decorativo (zainetto); è opportuno che l'account Epic sia già collegato a Twitch e ovviamente bisognerà guardare un canale con Drop abilitati. Ecco le informazioni utili da tenere a mente:

Per assicurati di essere idoneo per i Drop, collega i tuoi account di Epic e Twitch (dalle impostazioni)

Vedrai un'opzione per collegare i tuoi account: cliccala, accedi a Twitch quando ti verrà richiesto

Gli account di spettatori e streamer partecipanti devono essere stati collegati entro gli ultimi 6 mesi

Gli account già collegati da una data precedente devono essere scollegati e ricollegati