Fortnite, nerf per la mira assistita da PC: la conferma dai dataminer

Negli scorsi giorni la community di Fortnite Capitolo 2 si è divisa: alcuni giocatori sono convinti che gli sviluppatori di Epic Games siano effettivamente intervenuti con un nerf per la mira assistita da PC; altri sostengono che l'Aggiornamento 12.61 non abbia cambiato assolutamente nulla su qualsivoglia piattaforma. Abbiamo finalmente una prima conferma.

I dataminer di Fortnite Capitolo 2 hanno indagato tra i file di gioco, modificati con l'Aggiornamento 12.61 di Fortnite Capitolo 2 (rilasciato ad inizio settimana). Uno di loro, Lucas7yoshi, avrebbe trovato delle conferme proprio nelle ultime ore: modifiche numeriche all'aim assist (mira assistita) su PC Windows e Mac. Lucas si è detto non in grado di provare con mano l'alterazione di questi valori, e tuttavia è convinto che siano stati diminuiti: di conseguenza lo stesso sarebbe avvenuto per l'efficacia della mira assistita.

Questo era un problema lamentato ormai da anni dai giocatori casual, dagli streamer e dai pro player: giocare a Fortnite Capitolo 2 da PC con un controller sarebbe effettivamente più proficuo, perché permetterebbe di sfruttare la mira assistita. Quest'ultima renderebbe la fase di fuoco più efficace, e consentirebbe inoltre al giocatore di tracciare i movimenti dei nemici anche mentre questi ultimi sono al riparo dietro le strutture: vantaggi davvero "assurdi", spesso testimoniati da video e clip di gioco condivise sui social network.

Tempo fa Ninja sostenne che usare un controller da PC equivale di fatto ad attivare l'aimbot: siete d'accordo con la sua dichiarazione? E, più in generale, vedete con favore il nerf alla mira assistita da PC?

A hotfix was deployed adjusting aim assist on Windows and Mac

I do not know what these values exactly mean, but after a restart of your game/going into a match they should be applied (Windows and mac only) pic.twitter.com/amt2dq9hNJ