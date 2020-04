Ninja, "chi usa un controller su Fortnite ha l'aimbot, non prendiamoci in giro"

Usare il controller su Fortnite Battaglia Reale equivale ad avere l'aimbot sul proprio account. Sono molto dure le ultime parole di Tyler Blevins, cioè dell'onnipresente e noto Ninja, che ancora una volta è tornato a scagliarsi contro la mira assistita, grande privilegio (a suo parere) del gioco da console.

La questione della mira assistita su Fortnite Battaglia Reale è vecchia come il mondo, ma pare che nell'ultimo periodo si sia sollevato un nuovo polverone: sarà che ormai molti pro player come Rhux e Poach hanno deciso di passare altrove perché non si divertono più, sarà che la mancanza di bilanciamento è diventata troppo evidente per essere ignorata, benché Epic Games di recente sia intervenuta sui Comandi Legacy. Ma Ninja è stato chiaro in proposito, ancora una volta: non ci sarebbe alcuna differenza tra l'aimbot, cioè un aiuto nel sistema di puntamento e mira sui nemici, e l'uso di un controller su console o PC.

"Ho giocato con un controller da PC per la seconda volta in due giorni; mi sono dedicato a partite competitive, sia con controller che con mouse e tastiera. E non potete venirmi a dire che avere un controller non equivalga a sfruttare l'aimbot". Questa dichiarazione è stata rilasciata pubblicamente con un tweet, ma altre nelle scorse ore in diretta streaming sono state molto simili. "Hai un controller e giochi da console? In pratica hai l'aimbot, inutile prendersi in giro".

E voi cosa ne pensate? I pro player di Fortnite stanno diventando un po' troppo fiscali con la "vecchiaia" del titolo, oppure è vero che lo sbilanciamento è palese e fastidioso? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti. Oppure no.

Just played with a controller on pc for the second time in two days. I have competed in several games at a competing level on both controller and mouse and keyboard.

You cannot tell me that with 100% strength aim assist and linear settings that using a controller isn't aimbot