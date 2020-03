Fortnite, Comandi Legacy presto rimossi da Epic Games: addio mira assistita su console

Gli sviluppatori di Epic Games hanno confermato la rimozione dei Comandi Legacy da Fortnite Capitolo 2: avverrà questo venerdì 13 marzo 2020. E questo significa che forse terminerà una volta per tutte anche la polemica sulla mira assistita da console.

Chissà se in qualche modo la vicenda di Bugha e della mira assistita abbia influito sulla questione: comunque, la mira assistita sparirà in questi giorni dalle versioni console di Fortnite Battaglia Reale, assieme ai Comandi Legacy. Cosa accadrà quando i Comandi Legacy saranno rimossi? Semplice: la sensibilità dei controlli verrà riportata ai valori di default per i giocatori che li avevano ancora attivi.

Per conservare le proprie impostazioni bisogna seguire questa procedura: recarsi nel menù delle impostazioni, accedere alla voce Comandi Legacy, selezionare "Copia da Legacy", poi da Opzioni Controller disattivare "Usa i comandi da legacy" (si tratta di una delle ultime voci). In alternativa, una volta entrate in vigore le nuove sensibilità dovrete reimpostare tutti i valori da capo.