Google Play Store, ban per tutte le app AnTuTu: ecco i motivi

Dopo il ban alle app del Coronavirus, Google Play Store torna a falcidiare alcuni dei suoi contenuti: nel mirino, nello specifico, sono finite tutte le app AnTuTu. Cerchiamo di capire più da vicino cosa è accaduto, e le varie motivazioni legate alla privacy.

Mountain View ha provveduto al ban di AnTuTu 3DBench, AnTuTu Benchmark e AlTuTu Benchmark dal Google Play Store per android; questo per motivi legati alla privacy. Difatti alcuni accertamenti di Android Police hanno provato che l'informativa sulla privacy di Antutu è legata a quella di Cheetah Mobile, a sua volta un'azienda oggetto di ban già da alcuni mesi dal Google Play Store (per violazioni accertate relative alla privacy). Non è un periodo in cui è possibile soprassedere a questioni di questo tipo, ormai è chiaro.

AnTuTu permetteva agli utenti su smartphone android di effettuare test sulle performance del proprio smartphone, i cosiddetti benchmark. Il sito web di AnTuTu ha modificato i link al Google Play Store con link generici alle apk delle proprie applicazioni; chissà se la vicenda evolverà ulteriormente nelle prossime ore, vi terremo aggiornati.