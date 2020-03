Google Play Store, ban per tutte le app legate al Coronavirus

Magari si potesse cancellare il Coronavirus dalla vita reale così rapidamente come dal Google Play Store. Nelle ultime ore l'azienda di Mountain View ha sganciato la bomba atomica selettiva sul suo store digitale: ban per tutte le app del Covid-19. Ma per quale motivo?

Vi avevamo parlato di un'app coreana contro la diffusione del Coronavirus, ad esempio, molto utile per gli utenti su smartphone android e dispositivi iOS delle aree colpite. Ma il Google Play Store ha scelto la via drastica: via tutte le app che parlano, trattano o presentano il nome del virus nel proprio nome. Non è possibile neppure cercare il nome del virus nella barra della ricerca.

Questo perché, se alcuni utenti hanno sviluppato app utili per prevenire la diffusione del virus, molti altri si sono invece lanciati sui malware e sullo sfruttamento della disinformazione dilagante: con l'aumento dei casi di frode, di fake app e altri tentativi di raggiro, il Google Play Store ha deciso di eliminare direttamente qualsiasi collegamento tra il proprio store digitale e il Covid-19. Certo, le app utili potranno comunque essere installate da altre fonti, ma quante persone le perderanno di vista a causa di questo ban?