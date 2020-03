Very Mobile: spedizione delle nuove SIM in ritardo, l'operatore si scusa

Anche voi state aspettando l'arrivo della spedizione della vostra SIM targata Very Mobile? Beh, è probabile che vi sia da attendere ancora un po'. Oggi il nuovo operatore semivirtuale è appositamente tornato su questo punto della questione, scusandosi per i ritardi.

Very Mobile è uno degli ultimi operatori italiani arrivati sul mercato, nato da Wind Tre (che intanto danno l'addio ai clienti e si preparano al lancio del brand unico). Ora, i primi clienti di Very Mobile che hanno acquistato le SIM online le hanno ricevute a casa entro le 24 ore successive, con spedizioni rapidissime. Ma le cose si sono complicate subito dopo, da quando Very Mobile ha deciso di affidarsi per alcune consegne al corriere GLS: le spedizioni stanno subendo ritardi.

Il fatto è che le consegne delle SIM Very Mobile tramite GLS richiedono l'obbligo di firma (oltre alla video identificazione online, da effettuarsi successivamente). Very Mobile si scusa per l'accaduto, anche perché molti altri clienti non hanno ricevuto affatto le proprie SIM acquistate già da alcuni giorni. La società sta indagando sulla questione, ed è quindi altamente probabile che le problematiche vengano risolte già nei prossimi giorni.