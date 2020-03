Coronavirus: allerta phishing via mail ai clienti Intesa San Paolo e Monte Paschi di Siena

Come se l'emergenza Coronavirus non fosse già di per sé abbastanza, gli italiani in queste ore devono fare attenzione anche alla miriade di malintenzionati entrati recentemente in azione sfruttando il disagio collettivo. Questo articolo, in particolare, è pensato per i clienti Intesa San Paolo e Monte Paschi di Siena. E presto capirete perché.

Sono davvero tantissime le segnalazioni relative alle mail di phishing arrivate in queste ultime ore, ai danni dei clienti di Intesa San Paolo e Monte Paschi di Siena. I malintenzionati stanno inviando mail ai clienti, chiedendo loro di fare click su un determinato link: il tutto in nome all'emergenza sanitaria in corso, con la finalità di controllare e tenere al sicuro i propri dati personali e i propri beni. Difatti il link riporta ad un sito di phishing dove vengono chieste ai clienti tutte le credenziali di accesso al proprio home banking.

Ignorate queste email dunque, e cancellatele immediatamente; ad ogni modo, non aprite assolutamente gli allegati presenti né utilizzate il link proposto all'interno delle mail: si tratta del tentativo di furto di tutti i vostri dati, come potete ben immaginare.