Roller Champions in uscita anche su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e mobile

Roller Champions arriverà non solo su PC ma anche su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile: lo ha annunciato Ubisoft dopo aver ufficializzato la closed alpha.



Come già riportato, sarà possibile provare Roller Champions dall'11 al 23 marzo, registrandosi sul sito ufficiale del gioco e sperando di essere selezionati per i test a numero chiuso.



Probabilmente in uscita nel corso di quest'anno, Roller Champions è un gioco sportivo free to play PVP a squadre basato su abilità.



Prova il brivido della competizione mentre pattini in un arena stracolma di fan, placcando i tuoi avversari e schivandoli al momento giusto per effettuare quanti più giri possibili.



Fai punti tirando la palla verso la porta e raggiungi la vittoria!