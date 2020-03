Roller Champions: closed alpha annunciata, con un nuovo trailer di gameplay

Ubisoft ha annunciato la data della closed alpha di Roller Champions, pubblicando contestualmente un nuovo trailer di gameplay (lo trovate in testa alla notizia). Per chi non lo conoscesse si tratta di un gioco sportivo free-to-play pensato per il gioco di squadra, sviluppato da Ubisoft di Montreal in collaborazione con Ubisoft Winnipeg e Ubisoft Pune.



La closed alpha di Roller Champions per PC si svolgerà dalle 16:00 UTC dell'11 marzo fino alle 20:00 UTC del 23 marzo 2020. Per accedere bisogna registrarsi e scaricare Uplay. Il comunicato ufficiale descrivere il gioco come "una nuova esperienza sportiva PvP divertente e frenetica... sui pattini. Due squadre di tre giocatori si sfideranno in alcune arene in tutto il mondo accompagnati da folle di fan in delirio, mentre cercheranno di conquistare la palla, passarla ai compagni di squadra e schivare o fermare gli avversari, il tutto per segnare nel cerchio illuminato che appare sopra la pista."



La closed alpha consentirà al team di sviluppo di avere i feedback dei giocatori, che riceveranno una ricompensa esclusiva per il disturbo. Leggiamo altri dettagli:



Personalizzazione del personaggio: dopo aver creato un personaggio, sarà possibile personalizzarlo scegliendo tra 70 elementi, tra cui guanti, pattini, abiti e casco/pettinatura.



Una nuova arena: la curvatura, l'elevazione e altri elementi ambientali offriranno movimenti e un gameplay migliorati, mentre i giocatori potranno provare l'arena più grande di sempre, Chichén Itzá.



Nuove mosse: sarà possibile scoprire nuove mosse, tra cui il tackle esteso e il tackle aereo, oltre a nuove mosse di squadra, come il grapple boost, il grapple double jump e il grapple double pump.



Per avere una possibilità di accedere, registratevi a questo indirizzo.