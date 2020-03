PlayStation Store, offerte del 4 marzo 2020

PlayStation Store rinnova le offerte sui giochi PS4 con il ritorno dei Doppi Sconti : la promozione che consente agli utenti abbonati a PlayStation Plus di godere di uno sconto extra su di un prezzo già ridotto, così da risparmiare fino al 70%.La lista dei titoli che aderiscono all'iniziativa è anche stavolta particolarmente ampia, ma quali meritano assolutamente l'acquisto? Il primo della nostra selezione è Mortal Kombat 11 ( 27,99 euro anziché 69,99 per l'edizione standard, 39,99 euro anziché 99,99 per la ricca Premium Edition, che include anche il Kombat Pack), il violentissimo picchiaduro a incontri di NetherRealm Studios che con questo capitolo raggiunge la piena maturità. La campagna in single player del gioco è parecchio corposa e racconta una storia originale, che vede la dea Kronika rimestare le sabbie del tempo per eliminare Raiden e ristabilire l'equilibrio tra le forze del bene e le forze del male, donando a queste ultime un certo vantaggio. La manipolazione temporale riporta in vita personaggi morti nei precedenti episodi, che dunque tornano a far parte di un roster che diventa così enorme e variegato. Sul fronte dei contenuti ci sono anche le Torri e la Krypta a estendere ulteriormente la durata dell'esperienza, ma è sotto il profilo del gameplay che Mortal Kombat 11 introduce le vere novità, grazie a manovre inedite che possono ribaltare le sorti dello scontro e che aggiungono ulteriore spettacolarità ai match, rendendoli incerti fino all'ultimo, anche e soprattutto in ottica competitiva.

Marvel's Spider-Man e Horizon Zero Dawn

Senza dubbio uno dei migliori tie-in mai realizzati, Marvel's Spider-Man (24,99 euro anziché 49,99 per la ricca Game of the Year Edition) dimostra come sia semplice ottenere un titolo strepitoso affidando un'importante licenza a un team di sviluppo esperto e talentuoso come Insomniac Games.



Caratterizzato da un meraviglioso open world che riproduce per intero la città di Manhattan, il gioco propone una nuova interpretazione delle avventure dell'Uomo Ragno, che ritroviamo in una versione adulta, già da alcuni anni impegnato nella lotta alla criminalità e circondato da comprimari che vivono una vita diversa da quella che conoscevamo, vedi Mary Jane Watson e la sua carriera di cronista d'assalto per il Daily Bugle.



L'eccellente sistema di web swinging, le tantissime missioni disponibili all'interno della mappa, una trama coinvolgente e un gameplay solidissimo, che mette in campo un sistema di combattimento in stile free flow che tanto deve alla serie Batman: Arkham, concorrono a confezionare un prodotto di grandissimo valore, irrinunciabile per tutti i fan dell'Arrampicamuri.

Restando in tema di esclusive per PlayStation 4, è disponibile in offerta anche Horizon Zero Dawn (11,99 euro anziché 19,99 per la corposa Complete Edition), il mix di azione, avventura ed elementi RPG realizzato da Guerrilla Games e ambientato in uno scenario post-apocalittico, una sorta di mondo preistorico dominato dalle tribù e da branchi di pericolose tecnobestie.



Nei panni di Aloy, una cacciatrice coraggiosa e determinata, dovremo affrontare questi nemici robotici e scoprirne l'origine per difendere la nostra gente, esplorando un'ambientazione open world particolarmente ampia e suggestiva, resa in maniera perfetta dalla potenza del Decima engine e dalle capacità di PS4 Pro.