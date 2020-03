Xbox Game Pass console, ecco i primi giochi di marzo

Microsoft ha annunciato quali si primi giochi console di marzo 2020 per gli abbonati a Xbox Game Pass. Tra tutti spicca il nuovissimo Ori and the Will of the Wisps, che sarà aggiunto al servizio nel giorno di lancio. Notevole anche la presenza di NBA 2K20, titolo uscito pochi mesi fa.



Tra gli altri giochi segnaliamo sicuramente la beta di Bleeding Edge, che si svolgerà tra il 13 e il 15 marzo. Si tratta del nuovo gioco di Ninja Theory, nonché un'altra esclusiva Xbox. Di nostro vi consigliamo anche il puzzle game Pikuniku di Devolver Digital, davvero bello e piacevole. Ma ora basta preamboli e leggiamo l'elenco completo delle nuove aggiunte di marzo 2020:

5 marzo: NBA 2K20

5 marzo: Train Sim World 2020

11 marzo: Ori and the Will of the Wisps

12 marzo: Pikuniku

13 - 15 marzo: Bleeding Edge beta

13 marzo: State of Decay 2: Juggernaut edition