Pokémon GO: Abra protagonista del Community Day di marzo 2020

Prima le buone notizie: il protagonista del prossimo Community Day di Pokémon GO, previsto a marzo 2020, sarà il piccolo Abra della prima generazione di Kanto. Un'ipotesi già gettonata dai fan, confermata giusto in questi minuti dagli sviluppatori di Niantic Labs.

Poi le cattive notizie: il Pokémon GO Community Day di marzo 2020 ha già una data ufficiale dell'evento, cioè il 15 marzo 2020 prossimo. Eccezion fatta per Italia, Cina e Corea del Sud, dove invece l'appuntamento salterà fino a data da destinarsi. Verrà recuperato in un secondo momento: colpa del Coronavirus, purtroppo. Niente evento in Italia.

Dato che l'uso di cheat e fake gps è vietato dal regolamento di gioco di Pokémon GO, agli allenatori italiani non resterà che attendere la data di recupero del Community Day di marzo 2020 dedicato ad Abra. Il resto del mondo se lo godrà normalmente, senza cambiamenti di sorta. Restiamo in attesa della sua mossa esclusiva dell'evento.